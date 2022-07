«L'Europa non può più affidare la propria difesa solamente agli Stati Uniti». Ne è convinto il Brookings Institution, che in un'analisi spiega perché è ormai giunto il momento di ripensare il rapporto, soprattutto in termini di sicurezza, tra Nato e Unione Europea.

La Nato e gli Usa guardano a Est

Se in passato gli Stati Uniti non vedevano di buon occhio una difesa comune europea che potesse gestire la sicurezza e proteggere i confini dell'Europa facendo concorrenza alla Nato - scrivono gli analisti - la crescente proiezione degli interessi americani nell'area dell'Indo-Pacifico sta cambiando gli orientamenti americani.

La guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina ha mostrato chiaramente la debolezza militare dell'Unione Europea e l'impossibilità di prescindere dagli americani per garantire la sicurezza del Vecchio Continente. Ma Washington è sempre più convinta che le sorti del XXI secolo si decideranno in Asia, e non in Europa, e che il vero scontro decisivo sarà con la ...