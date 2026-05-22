La maternità come speranza per il futuro

La Polonia è tra i paesi europei che stanno maggiormente promuovendo una politica di sostegno alla natalità e alla famiglia. Come ha illustrato in modo approfondito Olivier Bault nel suo ultimo intervento, il governo polacco da diversi anni continua a varare misure di sostegno economico e fiscale alle famiglie con figli. Inoltre, la restrizione legislativa sull’interruzione volontaria di gravidanza mira a proteggere la vita del nascituro considerato individuo ma anche cittadino. Ed è certamente controcorrente nel mondo di oggi il riconoscimento della fertilità come questione pubblica e non solo privata. La famiglia è ritenuta fondamento della società e della nazione.

L’attenzione forte a questi temi deriva a mio avviso da una storia e una tradizione, non solo religiosa, che sostengono e testimoniano valori importanti.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni.