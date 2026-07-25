La legge dell’Emilia-Romagna vuole fare scuola sul suicidio assistito

L'Emilia-Romagna ha la sua legge sul suicidio assistito. Giovedì 23 luglio l'Assemblea legislativa ha approvato, con i voti della maggioranza di centrosinistra (Pd, Avs, Civici e M5s) e il voto contrario del centrodestra, il testo presentato dal consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra Paolo Trande che disciplina, all'interno del Servizio sanitario regionale, la procedura per il suicidio medicalmente assistito. Dopo Toscana e Sardegna, è la terza Regione italiana a dotarsi di una normativa specifica sul fine vita. Un approdo che era scritto da tempo: da una parte la campagna dell'Associazione Luca Coscioni, che ha depositato analoghe proposte di legge in tutti i Consigli regionali per spingere le Regioni a legiferare sul suicidio assistito; dall'altra la vulgata, ormai diventata senso comune, secondo cui la sentenza Cappato della Corte costituzionale avrebbe introdotto un presunto «diritto soggettivo a morire». Una lettura ideologica che la Consulta non ha mai affermato. La legge dell'...