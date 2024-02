Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

The Warrior. The Iron Claw ★★

Di Sean Durkin

Dove vederlo: al cinema

Accettabile romanzone tragico con protagonisti quattro fratelli amici per la pelle sul ring e anche fuori. Metafore ovvie (le ferite del ring e quelle della vita, bistecconi sul palcoscenico epperò timidi e fragili fuori). La storia sarebbe anche bella ma la sceneggiatura in due ore abbondanti non riesce a farci capire come mai il papà è così stronzo. E Zac Efron, pompato all’inverosimile, funziona poco e fatica a reggere i panni del fratello più carismatico e sofferente. Un’unica bella sequenza: quella, sul finale, dell’abbraccio dei fratelli, al di là del fiume.

The Wrestler ★★★

Di Darren Aronofsky

Anno di uscita: 2008

Dove vederlo: Sky

W...