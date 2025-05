La Francia approva l’eutanasia. «Ma uccidere chi soffre è giusto?»

Sarà un caso o una involontaria quanto rivelatoria agnizione in quella tragedia contemporanea che è l'eutanasia, ma l'Assemblea Nazionale ha approvato la "buona morte" in Francia proprio il giorno in cui il primo ministro François Bayrou ha lanciato l'allarme sulle «spese statali che stanno sfuggendo di mano» e «sullo sforzo che tutti i francesi devono fare, senza eccezione». Anche i malati dunque.

Fino a un milione di casi in Francia

L'iter legislativo della legge sull'eutanasia, ufficialmente «aiuto a morire» o come la presentò Macron a marzo dell'anno scorso «legge di fraternità», sarà ancora lungo: il testo dovrà essere esaminato a fine settembre o inizio ottobre in Senato e poi nuovamente in seconda lettura in entrambe le camere. Ma ieri il primo passo è stato fatto.

I deputati hanno approvato la legge con 305 voti a favore e 199 contro. A determinare il risultato è stato in particolare il parere favorevole di tutti i partiti di sinistra, melenchoniani de La France Insoumise in te...