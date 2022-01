Per combattere l’eversione di estrema destra i servizi segreti di Sua Maestà si affidano alla Ppa, l’Associazione pagana di polizia, ente di supporto dei poliziotti britannici che si riconoscono nelle pratiche druidiche, di stregoneria, wicca ed eteniste.

Pagani genuini contro pagani pericolosi

Gli agenti di pubblica sicurezza che aderiscono all’associazione, creata nel 2009 e riconosciuta dal ministero degli Interni, sarebbero 200 in tutto il Regno Unito, ma l’Mi5, l’agenzia di controspionaggio che protegge la sicurezza interna del paese, li considera preziosi per la lotta contro l’estrema destra eversiva, tanto da avere affidato ad alcuni di loro corsi di formazione per i suoi agenti segreti e da avere istituito con loro uno scambio sistematico di intelligence. Secondo il Times del 3 gennaio scorso «la collaborazione ha avuto come risultato l’incriminazione di un certo numero di gruppi e individui».

In cosa sarebbero utili i poliziotti pagani relativamente alla prevenzione...