Il nuovo “Jurassic World” è una vera rinascita (anche grazie a Scarlettosaura)

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Jurassic World - La rinascita ★★★

Di Gareth EdwardsDove vederlo: al cinema

Settimo film del franchise, è uno dei migliori episodi della serie. Merito di Scarlettosaura che sta sempre in canotta, sudata e sempre abbronzata, ipnotizzando nemici e amici con il suo sguardo magnetico, e merito anche della coppia Edwards-Koepp. Il primo, regista, dirige con un grande ritmo, sfrutta bene i tanti personaggi in campo, al di là di Scarlettosaura, e riesce a trovare un appiglio originale con i dinosauri marini. David Koepp sceneggia invece guardando più alla serie di Steven Spielberg che non al reboot degli ultimi anni: il vaccino contro le malattie cardiovascolari tratto dal sangue di dinosauro è ovviamente una minchiata terribile ma la cara...