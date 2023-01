La rinuncia dell’Europa al gas russo a causa della guerra in Ucraina ha riportato l’Italia al centro degli interessi strategici sul fronte energetico. Grazie alla sua posizione geografica strategica al centro del Mediterraneo, l’Italia è un ponte naturale tra l’Africa produttrice di petrolio, gas e, in futuro, idrogeno e un’Europa povera di risorse, ma assetata di qualsiasi fonte o vettore energetico in grado di mantenere stabile e competitivo il suo sistema economico. Solo per quanto riguarda il gas nel 2021 i paesi Ue hanno consumato 412 miliardi di metri cubi di gas, importandone l’83 per cento.

Meloni in Algeria per il "Piano Mattei"

Il viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria dal 22 al 23 gennaio scorso ha avuto proprio questo obiettivo: lavorare insieme al partner nordafricano per rendere l’Italia un hub energetico del Mediterraneo e dell’Europa e lanciare il cosiddetto “Piano Mattei”, ovvero un modello di cooperazione non predatorio, in cui entrambi i...