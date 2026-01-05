Cercasi spirito bipartisan per le grandi questioni nazionali

Su Startmag Paola Sacchi scrive:

«L’auspicio col quale Mattarella augura buone feste alle alte cariche è di “uno sforzo comune per individuare elementi di convergenza” che coinvolga le migliori energie del Paese”. Applausi dalla platea trasversale: dal premier Meloni ai vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e Matteo Salvini, titolare del Mit, ai ministri della Difesa, Guido Crosetto, delle Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, alla segretaria del Pd, Elly Schlein e tutti i leader del Campo Largo».

La drammatica situazione globale e il ruolo positivo svolto sulla scena internazionale da Giorgia Meloni hanno spinto il presidente della Repubblica ad accentuare i suoi appelli perché le forze politiche fondamentali in Italia cerchino convergenze sulle questioni di interesse nazionale al di là delle legittime e necessarie distinzioni sul terreno politico. *** Sul Sussidiario Silvana Palazzo scrive:

«Inoltre, l’Africa è anche il terreno di una guerra indiretta tra Russia ...