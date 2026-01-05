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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Cercasi spirito bipartisan per le grandi questioni nazionali

Di Lodovico Festa
05 Gennaio 2026
L'appello alle convergenze di Mattarella, il sostegno che serve al Piano Mattei, i dem per il "Sì" al referendum, la linea schizofrenica del Pd sull'autonomia. Rassegna ragionata dal web
La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (combo di foto Ansa)

Su Startmag Paola Sacchi scrive:

«L’auspicio col quale Mattarella augura buone feste alle alte cariche è di “uno sforzo comune per individuare elementi di convergenza” che coinvolga le migliori energie del Paese”. Applausi dalla platea trasversale: dal premier Meloni ai vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e Matteo Salvini, titolare del Mit, ai ministri della Difesa, Guido Crosetto, delle Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, alla segretaria del Pd, Elly Schlein e tutti i leader del Campo Largo».

La drammatica situazione globale e il ruolo positivo svolto sulla scena internazionale da Giorgia Meloni hanno spinto il presidente della Repubblica ad accentuare i suoi appelli perché le forze politiche fondamentali in Italia cerchino convergenze sulle questioni di interesse nazionale al di là delle legittime e necessarie distinzioni sul terreno politico. *** Sul Sussidiario Silvana Palazzo scrive:

«Inoltre, l’Africa è anche il terreno di una guerra indiretta tra Russia ...

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