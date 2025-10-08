Israele-Palestina: la pace (im)possibile

Di Leone Grotti
08 Ottobre 2025
Pubblichiamo il video dell'incontro che si è tenuto il 7 ottobre 2025 al Teatro Rosetum a Milano sul conflitto israelo-palestinese
I relatori dell'incontro: La pace (im)possibile
I relatori dell'incontro "La pace (im)possibile". Da sinistra: Andrea Avveduto, Anna Bagaini, Leone Grotti e Claudio Fontana

Il 7 ottobre 2025 al Teatro Rosetum a Milano si è tenuto l’incontro sul conflitto israelo-palestinese La pace (im)possibile. Al convegno organizzato da Labora, Esserci e Tempi davanti a oltre 400 persone sono intervenuti Andrea Avveduto, responsabile comunicazione dell’associazione Pro Terra Sancta, Anna Bagaini, analista dell’Ispi, e Claudio Fontana, ricercatore della Fondazione Oasis. I relatori sono stati moderati da Leone Grotti.

Gaza Hamas incontri Tempi Israele Palestina

Articoli correlati

Scopri di più →

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.