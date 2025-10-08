Israele-Palestina: la pace (im)possibile

Il 7 ottobre 2025 al Teatro Rosetum a Milano si è tenuto l’incontro sul conflitto israelo-palestinese La pace (im)possibile. Al convegno organizzato da Labora, Esserci e Tempi davanti a oltre 400 persone sono intervenuti Andrea Avveduto, responsabile comunicazione dell’associazione Pro Terra Sancta, Anna Bagaini, analista dell’Ispi, e Claudio Fontana, ricercatore della Fondazione Oasis. I relatori sono stati moderati da Leone Grotti.