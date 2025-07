Dopo quasi due anni di guerra feroce, Hamas è in crisi a Gaza

Dopo quasi due anni di guerra, Hamas è in crisi. Gli incessanti attacchi da parte dell'esercito israeliano e le operazioni sistematiche per interrompere ogni forma di finanziamento del gruppo jihadista iniziano a dare i frutti sperati. «Hamas non sta ricostruendo i tunnel, non paga più i suoi soldati, sopravvive e basta», dichiara al Washington Post Oded Ailam, ex funzionario dell'intelligence israeliana.

La sua versione è confermata da poliziotti palestinesi e dipendenti dei vari ministeri di Hamas a Gaza, secondo i quali il gruppo terroristico non riesce più a pagare gli stipendi dei funzionari né a garantire le indennità che spettano alle famiglie dei "martiri", cioè di coloro che muoiono combattendo lo Stato ebraico.

Hamas ha finito i fondi

Secondo diversi analisti citati dal Wp, Hamas non era preparato a una guerra che dura da quasi due anni ed è sempre più in difficoltà sia a contrastare militarmente le Forze di difesa israeliane sia a mantenere il controllo del territorio garant...