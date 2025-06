L’inventore del robot che «crede al cuore umano»

Kazuo Ishiguro non avrebbe bisogno di presentazioni, avendo vinto il Nobel per la letteratura nel 2017; eppure mi rendo conto che, quando ne parlo in giro, non lo conosce quasi nessuno. Io stesso, in effetti, devo questa scoperta a una conversazione origliata fortunosamente in un corridoio di scuola. Mi si è aperto un mondo, da quando ho letto Non lasciarmi, il romanzo di cui discutevano le mie colleghe. Da allora me la godo a esplorare (con una giusta pausa tra uno e l’altro) i romanzi di questo straordinario scrittore, per davvero uno dei maggiori viventi; non tanto per il Nobel, ma poiché non ho ancora trovato un suo romanzo che non mi abbia ferito, ritagliandosi un cantuccio in me da cui continua a mormorarmi il suo segreto. Pochi dei contemporanei che troviamo nei reparti “Novità” diventeranno classici della letteratura; Ishiguro invece credo di sì.

Quei personaggi che sfiorano il perimetro della verità

Ishiguro è soprattutto un genio della narrazione, intesa sia come costruzione ...