Innamorarsi ancora

Potrebbe essere un esercizio ridicolo, e sensato, costruire un ritratto dell’umanità contemporanea usando le etichette inglesi che vengono appiccicate a ogni disagio, tendenza o nevrosi del momento. Ne verrebbe fuori un’enciclopedia a rovescio, un manuale d’istruzioni per fare l’esatto contrario. Il trucchetto di usare l’inglese è facilmente disinnescato: suona figo, ma è una scemenza. Uno dei tanti esempi recenti possibili è il “meat shaming”, la lettera scarlatta sul petto dei carnivori o, spiegato meglio, il biasimo sociale rivolto a chi consuma carne attraverso messaggi che puntano a generare vergogna, colpa o disagio. Un’etichetta che meriterebbe più di un capitolo nel suddetto manuale è la “dating fatigue”, l’affaticamento e la frustrazione da uso eccessivo di app di incontri. È studiata anche in ambito universitario, e ha le caratteristiche di un burnout emotivo: scrollare profili, ricavarne conversazioni piatte e incontri deludenti, sentire sia l’ansia di performare, sia il des...