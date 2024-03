Un bambino non ancora nato è qualcuno da amare e piangere in caso morisse prima di venire al mondo o è qualcosa che si può "interrompere" fino alla nascita? Delle due l'una: o è qualcuno o è qualcosa, «non possiamo avere entrambe le cose».

Il certificato di perdita del bambino

Due notizie che arrivano dall'Inghilterra. La prima: dal 22 febbraio i genitori che hanno perso un figlio prima della 24esima settimana possono ora richiedere un "certificato di perdita del bambino". L'iniziativa risponde a una raccomandazione del rapporto indipendente commissionato lo scorso anno dal governo (Pregnancy Loss Review) per migliorare l'assistenza del Nhs: ogni anno circa 250 mila gravidanze nel Regno Unito terminano con un aborto spontaneo (accade a 1 donna su 5) e la morte del feto in grembo dovuta a gravi complicanze.

Stiamo parlando di quarto di milione di aborti non voluti e più di 11.000 ricoveri ospedalieri e 3.300 donne che hanno interrotto la gravidanza per motivi medici. Sec...