L’articolo di Luigi Amicone che riproponiamo qui in occasione del centenario della nascita di Piero Paolo Pasolini fu pubblicato per la prima volta nell’edizione del 5 settembre 1992 del settimanale Il Sabato. Il servizio suscitò grande scalpore e dibattito perché presentava alcune poesie giovanili inedite di Pier Paolo Pasolini ritrovate da Amicone a Casarsa della Delizia, in Friuli, città natale della madre del poeta, dove quest’ultimo passava le estati e dove abitò stabilmente dal 1942 al 1950.

* * *

Nella casa di un anziano maestro di San Giovanni in Casarsa è custodito un tesoro. Il maestro si chiama Antonio Spagnol, e nel 1943 fu collega di Pier Paolo Pasolini in una “università volante” allestita per gli scolari dei paesi intorno a Casarsa tenuti lontano dalle scuole di Udine e Pordenone dall’infuriare dei bombardamenti alleati. Spagnol ha trovato e conservato tra sue «vecchie carte» una copia a ricalco di macchina da scrivere di una raccolta di poesie inedite di Pier ...