Il conflitto arabo-israeliano dalle origini. Incontro a Roma

Di Redazione
04 Novembre 2025
Venerdì 7 novembre alle ore 21 a Roma, dialogo pubblico con Giancarlo Giojelli e Leone Grotti sulla situazione in Medio Oriente

Venerdì 7 novembre a Roma si terrà un incontro pubblico con Giancarlo Giojelli e Leone Grotti sulla situazione in Medio Oriente: Il conflitto arabo israeliano dalle origini ad oggi.

🕘 Venerdì 7 novembre – Ore 21

📍Parrocchia S. Maria del Rosario ai Martiri Portuensi, in via Chiusdino 16, Roma

