Il romanzo svedese che mi ha cambiato la vita

Di Carlo Simone
08 Febbraio 2026
Non si può restare neutrali quando ci si trova tra le mani “L’imperatore di Portugallia”. Dio gli ignavi li vomita dalla sua bocca e questo Selma Lagerlöf, astuta provocatrice, lo sa
Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf (1858-1940)

Ho un rapporto di amicizia coi miei libri. Di ciascuno saprei dire in quale momento sia entrato nella mia vita: so chi me lo abbia presentato, da chi l’abbia preso in prestito senza ridarlo (lo ammetto, è accaduto), ma anche dove fossi quando l’ho letto la prima volta, a quale classe l’abbia consigliato, a quale amico, perché, con che esito, con che sacrificio, e quant’altro. Ma uno dei miei libri preferiti resta per me un mistero: L’imperatore di Portugallia, di Selma Lagerlöf (1914). Questo romanzo straordinario, non so proprio come sia finito nella mia libreria. Sembra quasi che ce lo abbia portato di nascosto un folletto o un intrigante troll, come quelli che i personaggi di Lagerlöf intravedono nelle ombre della foresta. Realisticamente, credo mi sia stato assegnato a scuola, non so se alla fine delle medie o all’inizio del liceo: ricordo di non averlo letto allora, o, se l’avevo fatto, l’avevo proprio letto male. Poi l’ho ripreso in mano da grande (peggio ancora, da papà), e giu...

