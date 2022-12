Il Qatargate è solo all'inizio. La colpevolezza degli indagati, e degli arrestati, è ancora da dimostrare ma una cosa è certa: non sarà il Qatar a pagare per l'enorme scandalo che ha coinvolto il Parlamento europeo. Il piccolo paese del Golfo, infatti, è diventato troppo importante per Europa e Nato. Difficile dunque che le mazzette che sembra aver generosamente versato a più individui legati a Bruxelles terremoteranno più di tanto i rapporti internazionali.

Il gas del Qatar è indispensabile

Da quando sono scoppiate la guerra in Ucraina e la crisi del gas, l'Unione Europea ha iniziato a cercare fornitori alternativi per sostituire la Russia. In prima fila c'è proprio il Qatar, che si gioca con gli Stati Uniti la palma di primo esportatore di gas naturale liquido (Gnl). Doha detiene il 21% della quota di mercato e in Europa i suoi principali compratori sono Regno Unito e Italia.

Nel 2021 il Qatar ha soddisfatto circa il 10 per cento del nostro import per un totale di circa 7 mi...