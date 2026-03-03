Il problema di Milano è che Sala fa tutto tranne il sindaco

Su Dagospia dall’Ansa:

«Un 24enne incensurato che indossava una maschera da Joker e girava con una spranga e un coltello è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina e tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, ieri sera intorno alle 23 è stato bloccato dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto in via Tabacchi, e aver provato con un 20enne, minacciato e picchiato».

Delinquenza e violenze varie non sono solo un problema di sicurezza ma anche urbanistico: se i quartieri non "vivono", se non si riesce a mantenere un tessuto di esercizi pubblici, se vengono espulsi quei ceti popolari la cui presenza rende abitata la città, le esplosioni di criminalità e violenza diventano sistemiche. * * * Su M Tomorrow Christian Mosca scrive:

«A Milano, tra marzo 2024 e marzo 2025, sono state chiuse 824 attività commerciali, secondo i dati ufficiali del Registro imprese della Camera di commercio: un calo che interessa soprattutto bar, negozi di abbigliamento ed...