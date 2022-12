Si avvicina il Natale e un amico collaboratore ci gira una email che arriva da Rumbek, Sud Sudan. A scrivere è il vescovo, Christian Carlassare, che titola la sua missiva con un interrogativo impegnativo: “Che cos’è l’uomo?”. Il vescovo racconta la vita della diocesi e le molte attività che riempiono la giornata: opere sociali, la Caritas, la scuola, la cura per i bambini e i deboli.

Dice con una metafora piena di senso: «La Chiesa di Rumbek è una donna previdente che ama i propri figli». Quanto bene il cristianesimo ha portato nelle periferie del mondo! Quanto bene, ogni giorno, in posti che non fanno notizia tra le storie di Instagram.

Il miracolo della vita

O meglio, che fanno notizia solo quando accade qualche tragedia. Monsignor Carlassare avrebbe qualcosa da raccontare a questo proposito. La coda del Diavolo arrivò a pungere anche lui nell’aprile dell’anno scorso. Due uomini armati entrarono in casa sua, lo picchiarono e poi spararono quattro colpi, ferendolo alle gambe....