Il mistero di Vera

Una delle sette opere di misericordia spirituali è insegnare agli ignoranti. Io provo molta gratitudine verso chi mi consiglia un libro da leggere, poiché, se il libro è buono, mi offre una chiave d’accesso a una parte di me che ancora ignoravo. È davvero un atto di misericordia: e infatti vorrei ringraziare chi mi ha suggerito La donna che aspettava di Andreï Makine, poiché è apparso sul mio cellulare nella nota dei romanzi da leggere, ma non ho idea di chi ce lo abbia messo. Avevo sentito più volte nominare questo autore quasi settantenne, e ora che ho letto questo suo breve romanzo del 2004 mi è venuta voglia di setacciare anche gli altri. Intanto, posso dire di aver scoperto l’ennesimo scrittore per cui la lingua francese è diventata madre e sposa: madre, poiché dalla Siberia Makine si è trasferito in Francia negli anni Ottanta ed è stato accolto, pur con qualche difficoltà iniziale, fino ad assurgere dieci anni fa ai prestigiosissimi scranni dell’Académie Française; sposa, poiché ...