Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Santocielo ★

Di Francesco Amato

Dove vederlo: al cinema

Più che blasfemo, è una fesseria con poche idee e con un titolo infelice, che funzionerebbe bene anche come commento. Spunto esilissimo e di dubbio gusto: si cerca un nuovo Messia ma l’Arcangelo fa casino e un uomo rimane incinto. Sai che risate. Ficarra e Picone per fortuna non la buttano in volgarità ma sono i primi a disagio in una storia che, dopo lo spunto iniziale, stenta a decollare. Dialoghi logorroici, noia in excelsis et in profundis.

Foglie al vento ★★★★

Di Aki Kaurismäki

Dove vederlo: al cinema

