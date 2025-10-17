Il marchio di fabbrica di Diane Keaton

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Interiors ★★★★

Di Woody AllenAnno di uscita: 1978Dove vederlo: Apple Tv

Primo film bergmaniano di Woody Allen che dirige e sceneggia ma non figura come attore. Diane Keaton, straordinaria, divide il palco quasi teatrale con altre grandi attrici come Geraldine Page e Maureen Stapleton. Vicenda dalle tinte autunnali, con tipici tocchi bergmaniani, nella costruzione dell’intreccio fino alla cura psicologica dei ritratti femminili. La Keaton, venuta a mancare sabato scorso, 11 ottobre, qui è straordinaria e al suo massimo: la facilità con cui passava da ruoli drammatici a leggeri, sempre con Allen ma anche con altri registi, è stato il suo marchio di fabbrica. Elegante, spesso trattenuta nel...