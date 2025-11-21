Newsletter
Cinema Fortunato

A Torino il maestro è Sinner, al cinema è Favino. Il tennis fra passione e disillusione

Di Simone Fortunato
21 Novembre 2025
Notevole prova “sportiva” di Andrea Di Stefano. “Cinque secondi” infelici di Virzì. “Quei bravi ragazzi” pietra miliare. Remake insipido per “Il corvo”. I film della settimana
Fotogramma del film “Il maestro” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Il maestro ★★★ Di Andrea Di StefanoDove vederlo: al cinema Altra prova notevole di Andrea Di Stefano, dopo il bel L’ultima notte di Amore. Stavolta il regista porta sullo schermo la parabola di un maestro di tennis interpretato da Pierfrancesco Favino, figura carismatica che naviga tra ambizioni sportive e disillusioni esistenziali. Il film, a tratti un po’ ingessato, esplora il mondo del tennis professionistico attraverso lo sguardo di chi ne conosce i meccanismi ma resta ai margini del successo, dedicandosi alla formazione di giovani talenti con un misto di passione residua e rassegnazione. Di Stefano gioca bene le sue carte sull’ambientazione vintage e sulle caratterizzazioni, sia di ...

