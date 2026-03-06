Il ladro è stato ucciso mentre rubava o mentre “lavorava”?

Mercoledì 14 gennaio 2026 Adamo Massa, di origine sinti, sorpreso durante un furto vicino a Varese, è stato ferito con un coltello dal proprietario della villa: i complici lo hanno portato davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo il ricovero. Mi è capitato di assistere a una intervista televisiva al cugino, all’interno del campo rom: «Non va bene, aveva tre figli. Anche noi facciamo cose che non vanno bene, ma non è giusto ammazzare. Adamo era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti». Era evidentemente sincero. Ci credeva. Quello che noi chiamiamo “crimine”, per loro si chiama “lavoro”, con le proprie regole ed etica corrispondenti. Come fanno tutti. Chi ha ragione? La risposta è troppo facile e quindi poco interessante. Quello che invece non è per niente facile è identificare i meccanismi con cui definiamo ciò che è “giusto”, ciò che è “normale”, ciò che è “accettabile”: ugualmente, è estremamente complesso definire, viceversa, la “devianza”. S...