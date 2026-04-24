Newsletter

Attualità della Dottrina sociale della Chiesa – Incontro a Torino

Di Redazione
24 Aprile 2026
Si svolgerà martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso il Salotto delle idee - Collegio Artigianelli, corso Palestro 14, Torino, il seminario di studi
Piazza San Pietro

Si svolgerà martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso il Salotto delle idee – Collegio Artigianelli, corso Palestro 14, Torino, il seminario di studi: “Il coraggio della speranza: attualità della Dottrina sociale della Chiesa”

SALUTI:
Vincenzo Tristaino, Superiore Casa Madre Giuseppini del Murialdo
Marco Lazzarino, Presidente Ucid Torino
Alessandro Svaluto Ferro, Direttore Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Torino

INTRODUZIONE:
Michele Rosboch, Università di Torino

RELAZIONI:
Simona Beretta, Università Cattolica del Sacro Cuore
Flavio Felice, Università del Molise

INTERVENTI:
Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Piemonte Nord
Giuseppe Calabrese, Presidente Difendiamo il futuro
Luca Caretti, Segretario generale Cisl Piemonte
Paolo Fabris, Fondazione Centesimus Annus
Riccardo Ghidella, Past President nazionale Ucid e Presidente Centro Studi
San Tommaso Moro
Marco Cesare Giorgio, Presidente Centro Culturale Pier Giorgio Frassati
Marco Margrita, Presidente MCL Piemonte
Felice Vai, Presidente CDO Piemonte

Discussione e conclusioni

Per info: [email protected]

Agenda Tempi Chiesa torino

Articoli correlati

Scopri di più →

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.