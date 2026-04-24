Attualità della Dottrina sociale della Chiesa – Incontro a Torino
Si svolgerà martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso il Salotto delle idee – Collegio Artigianelli, corso Palestro 14, Torino, il seminario di studi: “Il coraggio della speranza: attualità della Dottrina sociale della Chiesa”
SALUTI:
Vincenzo Tristaino, Superiore Casa Madre Giuseppini del Murialdo
Marco Lazzarino, Presidente Ucid Torino
Alessandro Svaluto Ferro, Direttore Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Torino
INTRODUZIONE:
Michele Rosboch, Università di Torino
RELAZIONI:
Simona Beretta, Università Cattolica del Sacro Cuore
Flavio Felice, Università del Molise
INTERVENTI:
Irene Bongiovanni, Presidente Confcooperative Piemonte Nord
Giuseppe Calabrese, Presidente Difendiamo il futuro
Luca Caretti, Segretario generale Cisl Piemonte
Paolo Fabris, Fondazione Centesimus Annus
Riccardo Ghidella, Past President nazionale Ucid e Presidente Centro Studi
San Tommaso Moro
Marco Cesare Giorgio, Presidente Centro Culturale Pier Giorgio Frassati
Marco Margrita, Presidente MCL Piemonte
Felice Vai, Presidente CDO Piemonte
Discussione e conclusioni
Per info: [email protected]
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