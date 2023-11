Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Comandante ★★

Di Edoardo De Angelis

Dove vederlo: al cinema

Quinto lungometraggio per Edoardo De Angelis (i suoi film migliori sono gli ultimi due: Indivisibili e Il vizio della speranza). Le cose migliori sono nella forma: taglio documentario, ambienti claustrofobici, le caratterizzazioni dei personaggi secondari. Sembra un war movie d’altri tempi, come di rado se ne fanno in Italia. Peccato che il film, che racconta un episodio poco conosciuto della Seconda Guerra mondiale, in modo sin troppo diretto la butti in politica e in uno schematismo un po’ grezzo. Pierfrancesco Favino aggiunge un nuovo personaggio agli ormai tantissimi che gli sono rimasti addosso.

Anatomia di una caduta ★★★

Di Justine Triet

...