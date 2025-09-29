L’idolo della previsione

Intelligenza artificiale, pronunciando queste due parole torna alla mente la scena delle scimmie agitate attorno al misterioso monolite nel film 2001: Odissea nello spazio. Qualcosa di ancora ampiamente incognito nelle potenzialità e nelle criticità è piombato dentro il nostro mondo. Ci facciamo un convulso balletto attorno, nella percezione comune i termini della questione si riducono ad alternative amletiche: è un alleato superpotente o è un nemico alieno? È buona o cattiva questa Ai?

La maggior parte di noi è a uno stadio embrionale di rapporto con questo strumento e il tenore prevalente delle discussioni ci lascia a sobbollire a fuoco lento in un calderone di scene fantascientifiche, cupe, agrodolci.

Ci sta dentro di tutto, dalla tragedia del 16enne americano che si è suicidato «dopo essersi confidato con ChatGpt», alla multa comminata dal tribunale di Torino a un ricorrente che aveva usato l’intelligenza artificiale per scrivere un ricorso «con argomenti astratti e senza collegam...