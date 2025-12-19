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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Alcune buone idee per far cambiare rotta all’Italia

Di Lodovico Festa
19 Dicembre 2025
L'analisi di Gozzi e le proposte di Sacconi, Pelanda, Bonanni. Approcci pragmatici e ragionevoli per far crescere il paese. Rassegna ragionata dal web
Giorgetti Meloni economia
Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, con la premier Giorgia Meloni (foto Ansa)

Su Piazza levante Antonio Gozzi scrive:

«Tutti o quasi tutti capiscono ormai i limiti di questa Europa ma pochi sono capaci di proporre una realistica visione per un cambiamento di rotta. L’Italia è capace di giocare un ruolo da protagonista nella definizione e attuazione di una nuova Europa? Ebbene posizioni recentemente espresse proprio dalle personalità citate sopra e cioè Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Mario Draghi mostrano una consapevolezza della situazione e una visione che per la prima volta potrebbe configurare un’originale via italiana a una nuova Europa. Non credo ci sia un disegno studiato a tavolino ma se si mettono insieme i pezzi ne emerge un quadro interessante. Meloni in Senato prima e all’ultimo consiglio europeo poi ha per la prima volta espresso con forza una contestazione radicale non degli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo ma ai tempi, modi e strumenti con i quali l’estremismo dell’era Timmermans l’hanno portato praticamente al fallimen...

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