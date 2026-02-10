I paesi stabili in Europa sono sempre di meno

Sul Sussidiario Nicola Berti scrive:

«Un mix di nazionalismo e dirigismo statalista – sull’onda lunga del generale De Gaulle e in rotta di collisione con l’Ue – è riscontrabile anche nel più curioso conato macroniano degli ultimi giorni. È giunto da Amundi: il più grande asset manager europeo, con 2,4 trilioni di euro di risparmi e capitali in amministrazione. È stata personalmente la Ceo, Valerie Baudson, a lanciare un allarme sulla tenuta dei mercati finanziari denominati in dollari e un invito perentorio a ritirarsi da essi. L’annuncio evidente della volontà di Amundi di disinvestire da Wall Street e dintorni è stato rivestito di motivazioni tecnico-finanziarie. [...] Anzitutto: un gestore di risparmi privati come Amundi è atteso – per contratto – a operare nell’interesse dei clienti, non dello Stato e tanto meno secondo l’opportunità politica e personale del presidente della Repubblica in carica».

Berti descrive bene e senza pietà il panico di Emmanuel Macron. Dopo aver incassat...