Il miglior film del 2022 è il film che non ti aspetteresti mai. Non è Avatar 2, per quanto il film di James Cameron sia un’esperienza di visione mai provata prima (e andrebbe provato certamente in 3D e magari anche in Imax). No: non è Avatar, non è The Fabelmans di Steven Spielberg. È un film indiano dal titolo non proprio accattivante: RRR, ovvero Roudram Ranam Rudhiram, ovvero “rabbia, guerra, sangue” in lingua telugu, una delle lingue in cui è stato girato il film.

È un’opera straordinaria sia dal punto visivo, sia dal punto di vista dell’intreccio complicatissimo, che – in soldoni – vede durante la dominazione britannica in India un poliziotto e un bandito diventare amici, con il Destino che però è in agguato e li ha messi l’uno contro l’altro. RRR è esagerato sotto tutti i punti di vista: nella lunghezza, che, come per gran parte del cinema indiano, supera le 3 ore; nel budget, più di 70 milioni di dollari; negli incassi, che hanno portato il film, a fine 2022, a superar...