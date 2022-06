«In Italia – scrive Roberto Volpi nel bellissimo Gli ultimi italiani. Come si estingue un popolo – per dare, in parole brutali, il polso della condizione demografica, si muore ma non si nasce. Si muore perché siamo una popolazione vecchia, e ora anche a causa del Covid-19, che ovviamente aggrava la situazione, non si nasce per lo stesso motivo e perché quel poco che c’è di giovane in Italia di figli non ne fa».

Morale: a meno di una decisa inversione di rotta, noi italiani siamo un popolo destinato a scomparire. E non tra cinque secoli, ma tra cinquant’anni o al più tardi entro la fine di questo secolo. Buon senso vorrebbe che chiunque abbia a cuore le sorti del paese facesse tutto il possibile per aiutare, sostenere e incoraggiare le famiglie ad aprirsi al futuro con rinnovato ottimismo. In primis il mondo cattolico.

Pare invece che persino nonostante le reiterate denunce di papa Francesco in tema di "inverno demografico", c'è chi evidentemente pensa siano altre le priorità....