Paul Rusesabagina, l’uomo che ispirò il celebre film Hotel Rwanda, è stato condannato lunedì a 25 anni per terrorismo. Come riporta l’Associated Press, secondo gli attivisti per i diritti umani e altri critici del governo repressivo ruandese si tratta di una «vendetta» nei suoi confronti.

L’eroe che ispirò “Hotel Rwanda”

Rusesabagina era accusato di essere «fondatore, leader, sponsor e membro di gruppi armati estremisti, violenti e terroristici, incluso il Movimento per il cambiamento democratico del Ruanda». La famiglia nega ogni accusa, assicura che sono «tutte inventate» e spiega che l’uomo è inviso al regime africano, essendone uno strenuo oppositore.

L’uomo celebrato come l’eroe che salvò la vita di oltre 1.200 persone durante il genocidio del 1994 è stato rapito da agenti governativi mentre si trovava a Dubai e portato a forza in Rwanda nel settembre 2020. Rusesabagina è da sempre un critico del governo e vive lontano dal Rwanda fin dal 1996, dopo che alcune persone cercarono di assassinarlo.

Gli screzi con il regime

Il leader del paese africano è Paul Kagame, presidente dal 2000. Nel 2017 è stato rieletto per la terza volta con percentuali bulgare pari al 98,63 per cento dei voti. Kagame era a capo del Fronte patriottico rwandese, che il 4 luglio 1994 conquistò il paese, ponendo fine al genocidio nel quale morirono 800 mila membri della minoranza etnica Tutsi in appena 100 giorni.

Il governo ha più volte cercato di screditare Rusesabagina, affermando che in realtà il suo ruolo nel salvataggio di 1.200 Tutsi è stato di gran lunga sovrastimato. Altri hanno affermato che avrebbe chiesto soldi agli ospiti dell’hotel per salvarli. Il difficile clima politico non aiuta certo a capire la fondatezza delle accuse.

Foto Ansa