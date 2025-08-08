Il primo “Hellboy” non si scorda mai. L’ultimo si poteva evitare

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Hellboy - L’uomo deforme ★★

Di Brian TaylorDove vederlo: al cinema

Nuovo reboot dopo quello del 2019, di cui non si sentiva il bisogno. La narrazione ricalca quella del thriller classico: negli anni Cinquanta un agente alle prime armi deve investigare su fatti di sangue e si ritrova a chiedere l’aiuto di Hellboy. Thriller duro e crudo, che si discosta dai primi due film di Guillermo del Toro che erano divertenti, scanzonati e cazzoni, ma anche dal tentativo goffo del primo reboot. Il problema è il budget minuscolo che rende il film poco incisivo, anzi non mancano i momenti un po’ beceri. Manca il carisma di un attore efficace perché si passa dall’ottimo e ironico Ron Perlman e dal prestante David Harbour, allo sconosciuto Jack Kesy...