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Perché la guerra che coinvolge l’Iran può essere una sciagura per l’Armenia

Di Renato Farina
25 Aprile 2026
L’Iran ospita dieci milioni di azeri che, se il paese fosse devastato, potrebbero riversarsi verso il confine armeno. E Baku potrebbe sfruttarli per realizzare il suo progetto di annessione
Nrnadsor, ultimo villaggio armeno abitato al confine con Azerbaigian e Iran, ottobre 2025 (foto Ansa)
Nrnadsor, ultimo villaggio armeno abitato al confine con Azerbaigian e Iran, ottobre 2025 (foto Ansa)

Questa mattina il lago di Sevan è immobile come una lastra di cielo caduta sulla terra. Il vento scende dalle montagne e sfiora le pietre del monastero di Sevanavank, quelle pietre scure che da secoli guardano l’acqua e il tempo passare. Non è vero che qui non c’è più vita monastica. Nel monastero ci sono seminaristi: li ho incontrati. Giovani, con volti aperti e austeri, e soprattutto con voci possenti. Quando cantano, il canto riempie l’aria del lago e sembra che le montagne rispondano. È una cosa impressionante, quasi fisica: la preghiera diventa suono, e il suono diventa spazio. Sotto il monastero l’acqua è limpida e fredda. Le trote si vedono scivolare sotto la superficie, lente, quasi immobili. Non guizzano come ci si aspetterebbe. Sembrano morte o addormentate. Passano come ombre d’argento, lasciando appena una traccia nell’acqua. Anche il lago sembra trattenere il respiro. E mentre tutto appare così quieto, il rombo del mondo arriva fin qui. Siamo circondati dalla guerra: Iran,...

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