Grünewald, genio ardente e combattuto

Al netto del volume compreso nella collana dei Classici dell’Arte Rizzoli (1991), con un saggio introduttivo di Giovanni Testori e catalogo di Piero Bianconi, e poco altro, non mi risultano testi dedicati a Matthias Grünewald per mano di storici dell’arte italiani. L’affronto di un tema – spinoso come la corona di Cristo in croce – qual è Grünewald, la cui esegesi è pressoché in toto appannaggio di studiosi tedeschi o francesi, è un segno di ardimento, e la bellissima monografia scritta da Edoardo Villata va considerata anche come atto di coraggio (e d’amore). Villata non è nuovo a tale irto argomento, specie di suo chiodo fisso, da quando, nel 2010, svolse all’Università Cattolica di Milano un corso monografico sul sommo pittore tedesco, sfociato in un libro che è molto più di una normale dispensa, dal titolo I chiodi di Grünewald. Poi vi tornò nel 2018 e infine con l’attuale Grünewald. Painter and Mystic of the German Renaissance, che si pone ai più alti livelli della letteratura cri...