Meloni, tre anni di stabilità e prudenza. Ma si può osare di più

Stabilità e solidità, ma con una eredità ancora indefinita. Questo è forse il modo migliore per riassumere i primi tre anni di Giorgia Meloni al potere. È sulla scena internazionale che il governo italiano ha ottenuto le sue vittorie più nette. Meloni ha superato il pregiudizio iniziale di essere bollata come leader di estrema destra e ha rapidamente dimostrato di essere un’attenta operatrice europea: continuità nel Piano di ripresa, prudenza nella politica fiscale, sostegno incondizionato all’Ucraina e pragmatismo discreto in materia di migrazione. I suoi sforzi sono stati ripagati. Dopo aver costruito un solido rapporto con Ursula von der Leyen, è emersa dalle elezioni europee del 2024 come una figura più assertiva a Bruxelles.

La posizione sull’immigrazione

Sull’immigrazione, quella che una volta era considerata una posizione estremista è ora mainstream, adottata dai governi sia di destra che di sinistra. Quando Olaf Scholz ed Emmanuel Macron hanno cercato di bloccare la sua influen...