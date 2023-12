Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Godzilla Minus One ★★★★

Di Takashi Yamazaki

Dove vederlo: al cinema

Un kamikaze codardo cerca redenzione nella lotta impari con Godzilla.

Uno dei migliori Godzillamovie di sempre. Ambientato poco dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, in mezzo alle macerie concrete e spirituali del popolo giapponese, è una sorta di prequel di Godzilla che vede la luce a metà degli anni Cinquanta. Ricchissimo dal punto di vista visivo, brilla per una storia che combina l’intimo col catastrofico. Tutta la vicenda familiare del protagonista richiama certe situazioni del grande cinema interiore di Yasujiro Ozu, mentre la parte più spettacolare è all’altezza delle migliori produzioni hollywoodiane e non rilancia con orgoglio l...