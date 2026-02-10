Via alle Giornate di raccolta del farmaco: «Chiediamo a chiunque può di partecipare»

Comincia oggi 10 febbraio e prosegue fino a lunedì 19 la 26esima edizione della colletta: 21 mila farmacisti e oltre 27 mila volontari per dare vita a «un segno di speranza, come scegliere di entrare in farmacia per compiere un gesto di gratuità verso le famiglie in condizioni di povertà sanitaria»

Comincia oggi, martedì 10 febbraio, e prosegue fino a lunedì 16 febbraio la 26esima edizione delle Giornate di raccolta del farmaco (Grf). In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa: per consultare l’elenco clicca qui), si chiede ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno.

I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5.980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2 mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502 mila persone (145 mila sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà è superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali. I cittadini sono invitati ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

Le Grf si svolgono sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è partner istituzionale dell’iniziativa. La Grf è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di Doc Pharma, Eg Stada Group e Dhl Supply Chain Italia e al sostegno di Ibsa Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici.

L’iniziativa Giornate di raccolta del farmaco ha ottenuto il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità – Esg attraverso i canali editoriali Rai, ed è supportata da Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di 21 mila farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare le Grf le sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, ci saranno oltre 27 mila volontari.

Ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets:

«Le Giornate di raccolta del farmaco sono un gesto semplice, ma essenziale per tante persone fragili che, per ragioni economiche, non si curano in modo adeguato. Chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di partecipare. Per rispondere a un bisogno concreto, ma anche perché, in un mondo in cui le preoccupazioni sono tante e complesse, e la condizione economica di migliaia di famiglie italiane sempre più fragile, si avverte con forza il bisogno che emergano segni di speranza, come scegliere di entrare in farmacia per compiere un gesto di gratuità».

Dichiara il presidente di Federfarma nazionale, Marco Cossolo:

«La farmacia è un presidio attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più interne del paese, per garantire a tutti uguaglianza di accesso al farmaco. Questo ruolo è testimoniato dall’adesione alle Giornate di raccolta del farmaco: anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà dal punto di vista sanitario, sociale ed economico».

Ha dichiarato Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti italiani (Fofi).

«Anche quest’anno la Fofi è al fianco di Banco Farmaceutico in questa iniziativa di straordinario valore sociale che può contare sull’impegno dei farmacisti insieme alla grande squadra dei volontari. Un’azione concreta per sostenere la raccolta dei medicinali e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della gratuità del dono verso chi vive situazioni di fragilità. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che, sempre più numerosi di anno in anno, scelgono di mettersi a disposizione di chi ha più bisogno, interpretando al meglio la prossimità e lo spirito di solidarietà che contraddistinguono la nostra professione».

Dichiara Andrea Dellabianca, presidente di Compagnia delle opere