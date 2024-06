Sulla Zuppa di Porro Francesco Teodori scrive: «Il macronismo e i suoi epigoni italici (il renzismo con annessi simili) erano perfettamente conformi all’architettura dell’Ue; non un’unione di nazioni ma un’unione di mercati che agiscono sulle nazioni. Una specie di Gosplan sovietico, con il Pnrr come esempio di economia pianificata. Ora la storia ha presentato il conto. Sempre la storia ci insegna che nell’Europa continentale i sommovimenti che poi portano alle fratture nell’ordine sociale e politico partono dalla Francia. Il trionfo della destra francese non assomiglia al guaito di un cane ferito, come lo fu il grande risultato del Movimento 5 stelle in Italia, bensì è la reazione ad una incapacità di rispondere ai colpi della storia di quel complesso burocratico-mercantile a tinte sovietiche che è l’Ue. Mentre a Bruxelles si regola la larghezza delle vongole, la profondità dei cessi, si annienta l’agricoltura, vengono mescolati intrugli alchemici di farine d’insetto e carne...