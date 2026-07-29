Aver cura della distanza non è tenere le distanze

Siamo soliti pensare che l’approssimazione sia una modalità operativa disdicevole: essere approssimativi vuol dire agire “un tanto al chilo”. Ed effettivamente, in molti casi è sintomo di un “tirar via” le cose. Ma se indaghiamo tra i diversi significati del termine, esso può voler dire, letteralmente, “avvicinamento”, “avvicinarsi”, impresa fantastica, oggi a rischio, forse il rischio dell’autodistruzione umana. Approssimazione, spiego a lezione, è il vertice della comunicazione ed è legata alla condizione stessa dell’umano. Dante aveva intuito che a differenza degli animali, che sono guidati solo nature instinctu (stimolo-risposta), e a differenza degli angeli, che invece si vedono reciprocamente per fulgentissimum speculum (la totale e trasparente empatia), gli uomini si trovano in una situazione del tutto particolare: essi, infatti, sono caratterizzati da uno spirito che è racchiuso nella grossitie atque opacitate mortalis corporis. Il nostro profondo è racchiuso in un corpo “spess...