Non c’è pace a Gaza senza la sconfitta di Hamas

Su Arab news si legge: «French President Emmanuel Macron has urged his country and the UK to jointly recognize Palestinian statehood, describing it as "the only path to peace"».

Arab news loda Emmanuel Macron per aver chiesto nei suoi recenti colloqui con Keir Starmer di riconoscere subito uno Stato palestinese che abbia sovranità anche su Gaza. Il premier inglese, pur critico verso Israele sia per ragioni umanitarie sia per i rapporti di Londra con Riyad e il mondo arabo, non ha appoggiato fino in fondo la proposta del presidente francese, essendo consapevole dell’elemento avventuristico che questa rappresenta: riconoscere oggi uno Stato palestinese senza aver debellato il terrorismo a Gaza significa esasperare Tel Aviv e più in generale la popolazione ebraica.

* * *

Su Euronews Aleksandar Brezar e Gregory Holyoke scrivono: «A Gaza è nata una milizia palestinese di trecento membri che mira a liberare la Striscia da Hamas e ora dice di avere l'appoggio di Israele. Il gruppo, che si fa ...