Perché l’esercito israeliano non vuole l’occupazione totale di Gaza

Le confuse quanto drammatiche e contraddittorie notizie che arrivano da Gaza sono lo specchio delle divisioni che stanno lacerando l'establishment israeliano. Fonti del governo affermano di controllare il 75 per cento della Striscia e che presto sarà permesso a commercianti privati palestinesi di importare beni, cibo e medicinali, sia pure in modo controllato. E soprattutto che il premier Benjamin Netanyahu ha ormai preso la sua decisione, in accordo con il presidente americano Donald Trump: l'Idf occuperà tutta la Striscia, a fronte della decisione di Hamas di non liberare gli ostaggi rimasti (quelli vivi non sarebbero più di venti) e di non consegnare le armi. Probabilmente giovedì, Netanyahu sottoporrà la sua decisione all'approvazione del governo.

Un doppio annuncio che arriva all’indomani della richiesta fatta all’Onu dall'Anp che vorrebbe l'intervento di una "forza militare coordinata da paesi arabi" per disarmare Hamas e permettere l'instaurazione di un governo che controll...