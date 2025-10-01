Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Francia, Germania, Spagna. L’Europa ha un deficit di leadership

Di Lodovico Festa
01 Ottobre 2025
Lecornu, Merz, Sanchez. Non c'è governo in Europa che non sia in difficoltà. Problemi diversi con una radice comune. Rassegna ragionata dal web
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez (Ansa)
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez (Ansa)

Sulla Zuppa di Porro Luigi Marco Bassani scrive: «Il problema ha dimensioni continentali: se si considerano nullità quali Macron o Starmer dei leader e un Calenda un politico di medio spessore, non si potrà mai comprendere la numinosa figura di Donald Trump, che sta demolendo uno dietro l’altro tutti i paraventi dietro i quali si cela la classe al potere».
La mancanza di una solida cultura politica pesa anche nelle relazioni internazionali, e ha già prodotto una serie di incidenti nei rapporti degli Stati Uniti con Ucraina, Danimarca/Groenlandia, Canada, Australia, India, Corea del Sud e altri stati. Però pur azzoppata dal citato deficit culturale la leadership trumpiana non è comparabile con il nanismo dei leader europei.
* * *
Su Dagospia da un articolo di Benedetta Perilli sulla Repubblica: «Si stringe il cerchio giudiziario intorno alla famiglia del presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sánchez con due decisioni, arrivate a poche ore di distanza, che riguardano il fratello minore...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
Donald Trump emmanuel macron Friedrich Merz pedro sanchez premium

Articoli correlati

Scopri di più →