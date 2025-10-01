Francia, Germania, Spagna. L’Europa ha un deficit di leadership

Sulla Zuppa di Porro Luigi Marco Bassani scrive: «Il problema ha dimensioni continentali: se si considerano nullità quali Macron o Starmer dei leader e un Calenda un politico di medio spessore, non si potrà mai comprendere la numinosa figura di Donald Trump, che sta demolendo uno dietro l’altro tutti i paraventi dietro i quali si cela la classe al potere».

La mancanza di una solida cultura politica pesa anche nelle relazioni internazionali, e ha già prodotto una serie di incidenti nei rapporti degli Stati Uniti con Ucraina, Danimarca/Groenlandia, Canada, Australia, India, Corea del Sud e altri stati. Però pur azzoppata dal citato deficit culturale la leadership trumpiana non è comparabile con il nanismo dei leader europei.

Su Dagospia da un articolo di Benedetta Perilli sulla Repubblica: «Si stringe il cerchio giudiziario intorno alla famiglia del presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sánchez con due decisioni, arrivate a poche ore di distanza, che riguardano il fratello minore...