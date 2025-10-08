Contenuto riservato agli abbonati
Metafora della lontananza delle istituzioni da una realtà drammatica è la narrazione secondo cui mentre i turchi ottomani assediavano Costantinopoli, i bizantini discutevano del sesso degli angeli. Oggi la similitudine si può applicare al parlamento, ai partiti e ai sindacati francesi, che mentre il paese non riesce ad avere più un governo e il debito pubblico si impenna coi tassi di interesse in rialzo, spendono energie per portare in porto prima possibile una legge per l’eutanasia, abolire i nomi religiosi delle vacanze scolastiche, ostacolare le preghiere nelle scuole cattoliche.
Il pasticcio del governo Lecornu
La vicenda politica è nota: dopo le dimissioni del centrista François Bayrou il presidente Emmanuel Macron ha affidato l’incarico di primo ministro a un esponente del suo partito (Renaissance), il 39enne Sébastien Lecornu. Costui ha avuto bisogno di 27 giorni per mettere insieme una squadra di governo formata da macroniani e centristi (Les Républicains, Movimento democratico...
