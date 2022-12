Che sia virtù o fortuna, come sappiamo dei tempi del Machiavelli, poco cambia dal punto di vista del risultato. Al governo Meloni, ha scritto ieri Giuliano Ferrara, vanno tutte le palle in buca. Al contrario, che sia imperizia o sfiga, la sinistra sembra ormai capace solo di tirare i rigori come Harry Kane: palla in tribuna.

È un problema. È un problema per il Pd, innanzitutto, ma anche per Giorgia Meloni perché, come si dice con frase un po' fatta ma vera, un governo ha bisogno di una opposizione che la incalzi. E invece.

Ci avevano detto

E invece non gliene va bene una. Vogliamo fare un elenco un po' alla rinfusa? Ci avevano detto che saremmo sprofondati nel fascismo, e non è successo. Ci avevano detto che sarebbe esploso lo spread, e non è successo. Ci avevano detto che l'Europa ci avrebbe bocciato la manovra, e non è successo. Ci avevano detto che ci avrebbero fatto un paiolo così sul contante, e poi l'Europa ha messo un tetto che è il doppio del nostro. Ci avevano detto c...