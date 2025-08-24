La storia da romanzo delle Portatrici carniche

Agosto. Spero per voi che leggete che siate finalmente in vacanza. Magari sulle Alpi: chissà, forse nei pressi di quei luoghi dove proprio nell’estate di 110 anni fa i nostri Alpini cominciavano la loro Grande Guerra, con il tremendo conflitto che li contrappose agli austriaci. De Gregori canta che «la guerra è bella, anche se fa male»; ma che ci può mai essere di bello in questo Male che ancora non siamo stati capaci di bandire dalla Terra? Forse soltanto che più è grande il male, più su di esso si staglia il bene, quando vi trova spazio d’agire. Non del male c’è da stupirsi, che tanto pare essere inevitabile; quanto del bene, che invece è fin troppo chiaramente non necessario.

La riscoperta di una vicenda a lungo dimenticata

E mentre scrivo, sto pensando proprio a una storia di bene nel male, che ci viene dalla Prima Guerra mondiale, precisamente dai monti friulani della Carnia: la vicenda – tuttora poco nota a livello nazionale – delle Portatrici carniche. Queste donne di varia età ...