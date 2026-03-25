Fine dei giochi? Il convegno di Tempi e Ccl sul futuro di Milano
A un anno dal convegno “Per quale Milano – Voci e visioni sul futuro della città”, Tempi e Ccl – Consorzio Cooperative Lavoratori tornano a occuparsi in un incontro pubblico della crisi di identità della città di Milano, dei suoi problemi e delle risorse su cui può puntare per ripartire.
A dieci anni da Expo e con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina alle spalle, Milano affronta una fase cruciale per il proprio futuro: come far evolvere lo slancio dell’ultimo decennio in una prospettiva di crescita strutturale e inclusiva? Ne parleremo con i protagonisti del mondo accademico, economico e istituzionale.
L’appuntamento è venerdì 17 aprile 2026 al convegno “Milano, fine dei giochi?”, dalle ore 9.30 alle 13 presso la Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, piazza Pio XI, Milano.
L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per iscriversi cliccare qui e compilare il modulo. Per informazioni scrivere a [email protected].
Il programma dell’evento
Welcome Coffee
Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Emanuele Boffi direttore di Tempi
Marco Riva Presidente Coni Lombardia
Panel 1 | Come cambia la città: demografia, lavoro, casa, mobilità
Intervengono
Francesco Billari Rettore Università Bocconi
Michela Mineo Coordinatrice Casa Jannacci per Medihospes, capofila della coprogettazione
Francesco Seghezzi Presidente ADAPT
Andrea Severini Amministratore delegato Trenord
Modera
Pietro Piccinini giornalista di Tempi
Panel 2 | La metropoli e il suo sviluppo sostenibile
Intervengono
Manfredi Catella Fondatore e Ceo Coima SGR
Alessandro Maggioni Presidente CCL
Sergio Urbani Direttore generale Fondazione Cariplo
Modera
Caterina Giojelli giornalista di Tempi
Panel 3 | Un nuovo patto per Milano
Intervengono
Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano
Andrea Dellabianca Presidente Compagnia delle opere
Marco Giachetti Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Policlinico di Milano
Maurizio Lupi Deputato, Presidente Fondazione Costruiamo il futuro
Anna Scavuzzo Vicesindaco, Assessora alla Rigenerazione urbana e Educazione
Modera
Lorenzo Margiotta Architetto, Fondazione B.LIVE
Aperitivo di saluto
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