Venerdì 17 aprile presso la Biblioteca Ambrosiana un incontro pubblico sulla crisi di identità della città, sui suoi problemi e sulle risorse su cui può puntare per ripartire

Fine dei giochi? Il convegno di Tempi e Ccl sul futuro di Milano

A un anno dal convegno “Per quale Milano – Voci e visioni sul futuro della città”, Tempi e Ccl – Consorzio Cooperative Lavoratori tornano a occuparsi in un incontro pubblico della crisi di identità della città di Milano, dei suoi problemi e delle risorse su cui può puntare per ripartire.

A dieci anni da Expo e con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina alle spalle, Milano affronta una fase cruciale per il proprio futuro: come far evolvere lo slancio dell’ultimo decennio in una prospettiva di crescita strutturale e inclusiva? Ne parleremo con i protagonisti del mondo accademico, economico e istituzionale.

L’appuntamento è venerdì 17 aprile 2026 al convegno “Milano, fine dei giochi?”, dalle ore 9.30 alle 13 presso la Sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, piazza Pio XI, Milano.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per iscriversi cliccare qui e compilare il modulo. Per informazioni scrivere a [email protected].

Il programma dell’evento

Welcome Coffee

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Emanuele Boffi direttore di Tempi

Marco Riva Presidente Coni Lombardia

Panel 1 | Come cambia la città: demografia, lavoro, casa, mobilità

Intervengono

Francesco Billari Rettore Università Bocconi

Michela Mineo Coordinatrice Casa Jannacci per Medihospes, capofila della coprogettazione

Francesco Seghezzi Presidente ADAPT

Andrea Severini Amministratore delegato Trenord

Modera

Pietro Piccinini giornalista di Tempi

Panel 2 | La metropoli e il suo sviluppo sostenibile

Intervengono

Manfredi Catella Fondatore e Ceo Coima SGR

Alessandro Maggioni Presidente CCL

Sergio Urbani Direttore generale Fondazione Cariplo

Modera

Caterina Giojelli giornalista di Tempi

Panel 3 | Un nuovo patto per Milano

Intervengono

Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano

Andrea Dellabianca Presidente Compagnia delle opere

Marco Giachetti Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Policlinico di Milano

Maurizio Lupi Deputato, Presidente Fondazione Costruiamo il futuro

Anna Scavuzzo Vicesindaco, Assessora alla Rigenerazione urbana e Educazione

Modera

Lorenzo Margiotta Architetto, Fondazione B.LIVE

Aperitivo di saluto