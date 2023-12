Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Ferrari ★★

Di Michael Mann

Dove vederlo: al cinema

Ahimè, ci tocca parlare maluccio di Michael Mann. Il suo Ferrari è più roboante che riuscito. Meglio comunque dell’ultimo, terribile Blackhat. Le premesse per un grande film manniano c’erano tutte: personaggi giganteschi, storia di affermazione ma anche di cadute. Insomma, Ferrari come Alì, i banditi o i poliziotti eroici di Heat - La sfida, i tragici Mohicani. Invece, la confezione è stranamente sciatta, la sceneggiatura televisiva, il ritmo claudicante. Persino Driver (nomen omen) pare fuori posto. Non riesco a dare a questo film una sola stella perché amo troppo Mann, ma siamo lì…

Prendi il volo ★★★

Di Benjamin Renner, Guylo Homsy

Dove vederlo: al c...