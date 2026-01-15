Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Come può cadere il regime degli ayatollah in Iran

Di Lodovico Festa
15 Gennaio 2026
Il bazar di Teheran che buttò giù lo Scià nel 1979, il potere della Guardia rivoluzionaria, l'appoggio dell'Iran ai tagliagole di Hamas, le sanzioni che servono per colpire i fondamentalisti. Rassegna ragionata dal web
Membri della comunità iraniana in Israele manifestano a Holon contro il regime in Iran bruciando una foto di Khamenei
Membri della comunità iraniana in Israele manifestano a Holon contro il regime di Teheran (foto Ansa)

Su Formiche Luciano Bozzo scrive:

Al fallito tentativo dello Scià di ricostruire un’identità imperiale persiana, preislamica, si sostituì una comunque originale versione nazionale di regime para-teocratico, anticomunista e antioccidentale. E oggi? Stando a immagini, documenti e testimonianze le proteste sono diffuse, intense e violente, condivise dal “bazar”, coinvolgono centri urbani minori e tutte le 31 regioni del Paese, dunque etnie diverse, giovani e meno giovani. Non mancano segni di sfaldamento del regime, in particolare le voci di fughe dal Paese di patrimoni e persone. Il fattore propulsivo della protesta è certamente la crisi economica e la radicale perdita di potere d’acquisto della moneta. Le umiliazioni militari subite ad opera di Israele, dirette e indirette (a Gaza, in Siria e Libano), quanto avvenuto in Venezuela – altro fallimento strategico per Teheran – e la crescente pressione americana, anche al confine iracheno, sono stati e sono altrettanti “game changers”. Bas...

Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

ali khamenei iran

Articoli correlati

Scopri di più →