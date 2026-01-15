Come può cadere il regime degli ayatollah in Iran

Su Formiche Luciano Bozzo scrive:

Al fallito tentativo dello Scià di ricostruire un’identità imperiale persiana, preislamica, si sostituì una comunque originale versione nazionale di regime para-teocratico, anticomunista e antioccidentale. E oggi? Stando a immagini, documenti e testimonianze le proteste sono diffuse, intense e violente, condivise dal “bazar”, coinvolgono centri urbani minori e tutte le 31 regioni del Paese, dunque etnie diverse, giovani e meno giovani. Non mancano segni di sfaldamento del regime, in particolare le voci di fughe dal Paese di patrimoni e persone. Il fattore propulsivo della protesta è certamente la crisi economica e la radicale perdita di potere d’acquisto della moneta. Le umiliazioni militari subite ad opera di Israele, dirette e indirette (a Gaza, in Siria e Libano), quanto avvenuto in Venezuela – altro fallimento strategico per Teheran – e la crescente pressione americana, anche al confine iracheno, sono stati e sono altrettanti “game changers”. Bas...