Come può cadere il regime degli ayatollah in Iran

Il bazar di Teheran che buttò giù lo Scià nel 1979, il potere della Guardia rivoluzionaria, l'appoggio dell'Iran ai tagliagole di Hamas, le sanzioni che servono per colpire i fondamentalisti. Rassegna ragionata dal web
Su Formiche Luciano Bozzo scrive:
Al fallito tentativo dello Scià di ricostruire un’identità imperiale persiana, preislamica, si sostituì una comunque originale versione nazionale di regime para-teocratico, anticomunista e antioccidentale. E oggi? Stando a immagini, documenti e testimonianze le proteste sono diffuse, intense e violente, condivise dal “bazar”, coinvolgono centri urbani minori e tutte le 31 regioni del Paese, dunque etnie diverse, giovani e meno giovani. Non mancano segni di sfaldamento del regime, in particolare le voci di fughe dal Paese di patrimoni e persone. Il fattore propulsivo della protesta è certamente la crisi economica e la radicale perdita di potere d’acquisto della moneta. Le umiliazioni militari subite ad opera di Israele, dirette e indirette (a Gaza, in Siria e Libano), quanto avvenuto in Venezuela – altro fallimento strategico per Teheran – e la crescente pressione americana, anche al confine iracheno, sono stati e sono altrettanti “game changers”. Bas...
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